В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 березня повідомила про можливість тимчасового переведення суддів у Печерський районний суд міста Києва.

Всього, шляхом відрядження строком на 1 рік, Комісія планує тимчасово заповнити шість вакансій суддів Печерського райсуду міста Києва.

Розгляд питання про відрядження суддів відбудеться 3 квітня у 10:00.

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Зазначимо, що за даними Ради суддів України, Печерський райсуд міста Києва є найбільш завантаженим районним судом України.

Так, у 2023 році на розгляд суду надійшли 61 897 справ і матеріалів. Згідно із штатним розкладом у Печерському райсуді мають здійснювати правосуддя 36 суддів. В реальності повноваження для здійснення правосуддя мають лише 19 суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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