В Печерский районный суд Киева временно ищут шесть судей

ВККС объявила о возможности временного перевода в наиболее загруженный суд Украины.

Высшая квалификационная комиссия судей 12 марта сообщила о возможности временного перевода судей в Печерский районный суд Киева.

Всего, путем командирования сроком 1 год, Комиссия планирует временно заполнить шесть вакансий судей Печерского райсуда города Киева.

Рассмотрение вопроса о командировании судей состоится 3 апреля в 10:00.

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления.

Форма предоставления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

Отметим, что по данным Совета судей Украины, Печерский райсуд Киева является наиболее загруженным районным судом Украины.

Так, в 2023 году на рассмотрение суда поступило 61 897 дел и материалов. Согласно штатному расписанию, в Печерском райсуде должны осуществлять правосудие 36 судей. В реальности полномочия по осуществлению правосудия имеют только 19 судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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