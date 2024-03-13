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В каких странах украинские абитуриенты смогут составить НМТ-2024: список

09:41, 13 марта 2024
Основной период регистрации продлится с 14 марта по 11 апреля.
В каких странах украинские абитуриенты смогут составить НМТ-2024: список
Фото: rbc.ua
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Стало известно, в каких странах у украинских абитуриентов будет возможность сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В настоящее время подтверждены договоренности о проведении теста в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Люксембурге, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, США, Турции. Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

«Заметим, что переговоры с отдельными загранучреждениями/организациями, в том числе с теми, что находятся в Великобритании, Ирландии, Испании, Молдове, еще продолжаются. Надеемся, что количество локаций, где будет оцениваться, возрастет», - отметили в Центре.

Основной период регистрации продлится с 14 марта по 11 апреля.

Поступающие, которые будут проходить тестирование за границей, должны будут выбрать из перечня страну и населенный пункт в ней, который будет наиболее удобным. Абитуриентов призвали регистрироваться на НМТ как можно быстрее, поскольку за границей есть ограничения по количеству участников тестирования: если зарегистрируется достаточное количество людей, локация будет недоступна для выбора.

«Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 15 апреля 2024 включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ. О новых локациях мы будем сообщать на сайте Украинского центра оценивания качества образования», - добавили в УЦОКО.

Ранее мы писали, что в случае поступления в вузы результаты национального мультипредметного теста (НМТ) будут играть меньшую роль в формировании вступительного балла, чем творческий конкурс.

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