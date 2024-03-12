Жителя Киева, который через соцсети сливал врагу информацию, приговорили к 15 годам

Собранные данные мужчина передавал врагу через Telegram, за что получал денежное вознаграждение.

Жителя Киева, который передавал врагу данные об ВСУ и объектах критической инфраструктуры, приговорили к 15 годам за решеткой с конфискацией имущества. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что осужденный добровольно согласился с предложением представителя страны-агрессора и помогал в проведении подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения враждебных заданий мужчина осуществлял фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры столицы. Собирал информацию относительно военных объектов, наличия блокпостов и наблюдательных пунктов, укреплений и пребывания военнослужащих ВСУ и других военных формирований, участвующих в отпоре вооруженной агрессии.

Собранные данные мужчина передавал врагу через Telegram, за что получал денежное вознаграждение.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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