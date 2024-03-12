Эстония начинает штрафовать авто с российскими номерами

В Эстонии завершается переходный период для авто с российской регистрацией.

Источник фото: ERR

В Эстонии завершается переходный период, во время которого владельцы автомобилей с российской регистрацией имели возможность перерегистрировать их на эстонские номера. Начиная с завтрашнего дня, 13 марта, водители, которые продолжат пользоваться автомобилями с российской регистрацией, могут быть наказаны штрафом в размере до 400 евро. Об этом сообщает ERR.

По данным официальных источников, в течение прошлого года в Эстонии было перерегистрировано 83 автомобиля с российской регистрацией, а в течение 2024 года - еще 13 автомобилей.

В Финляндии упоминают, что машины с российскими номерами должны покинуть страну до 16 марта. В Литве переходный период завершился 11 марта.

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