Естонія починає штрафувати авто з російськими номерами

В Естонії завершується перехідний період для авто з російською реєстрацією.

Джерело фото: ERR

В Естонії завершується перехідний період, під час якого власники автомобілів з російською реєстрацією мали можливість перереєструвати їх на естонські номери. Починаючи з завтрашнього дня, 13 березня, водії, які продовжать користуватися автомобілями з російською реєстрацією, можуть бути покарані штрафом у розмірі до 400 євро. Про це повідомляє ERR.

За даними офіційних джерел, протягом минулого року в Естонії було перереєстровано 83 автомобілі з російською реєстрацією, а впродовж 2024 року - ще 13 автомобілів.

У Фінляндії згадують, що автівки з російськими номерами повинні залишити країну до 16 березня. У Литві перехідний період завершився 11 березня.

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