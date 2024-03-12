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Поліцейські викрили торговців зброєю, у яких вилучили цілий арсенал «товару»

21:07, 12 березня 2024
Одного з фігурантів затримали у Запоріжжі під час збуту 25 гранат.
Поліцейські викрили торговців зброєю, у яких вилучили цілий арсенал «товару»
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На Львівщині правоохоронці отримали інформацію про незаконний збут зброї та боєприпасів мешканцями Запоріжжя.

Як розповіли у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, в межах якого задокументували факти продажу автоматичної нарізної вогнепальної зброї та набоїв до неї. Крім того, встановили, що вдома фігуранти зберігають велику кількість різноманітної зброї, боєприпасів та підшукують потенційних покупців. 

Як пишуть у поліції, 11 березня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення затримали в Запоріжжі одного з фігурантів після збуту партії небезпечного товару – 25 гранат.

Також правоохоронці вилучили арсенал зброї:

-    10 гранат, 20 корпусів та 9 підривачів до гранат, 14 підривачів типу УЗРГМ, постріл до гранатомета,

-    понад 7700 набоїв різного калібру, 

-    три автомати та 15 магазинів до них,

-    кулемет «Дегтярьова»,

-    СВД та 6 магазинів, три рушниці, два карабіни з магазином, гвинтівка, 

-    тротилові шашки загальною вагою 1 кг.

Наразі один із фігурантів затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Після проведення ряду процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозри іншим особам, причетним до злочинної діяльності, пишуть у поліції.

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