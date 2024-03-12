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Полицейские разоблачили торговцев оружием, у которых изъяли целый арсенал «товара»

21:07, 12 марта 2024
Один из фигурантов задержан в Запорожье во время сбыта 25 гранат.
Полицейские разоблачили торговцев оружием, у которых изъяли целый арсенал «товара»
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На Львовщине правоохранители получили информацию о незаконном сбыте оружия и боеприпасов жителями Запорожья.

Как рассказали в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, по этому факту следователи начали уголовное производство, в рамках которого задокументировали факты продажи автоматического нарезного огнестрельного оружия и патронов к нему. Кроме того, установили, что дома фигуранты хранят большое количество разнообразного оружия, боеприпасов и подыскивают потенциальных покупателей.

Как пишут в полиции, 11 марта правоохранители при силовой поддержке спецназначенцев батальона полиции особого назначения задержали в Запорожье одного из фигурантов после сбыта партии опасного товара – 25 гранат.

Также правоохранители изъяли арсенал оружия:

- 10 гранат, 20 корпусов и 9 взрывателей к гранатам, 14 взрывателей типа УЗРГМ, выстрел к гранатомету,

- более 7700 патронов разного калибра,

- три автомата и 15 магазинов к ним,

- пулемет «Дегтярева»,

- СВД и шесть магазинов, три ружья, два карабина с магазином, винтовка,

- тротиловые шашки общим весом 1 кг.

В настоящее время один из фигурантов задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

После проведения ряда процессуальных мероприятий будет приниматься решение об сообщении подозрения другим лицам, причастным к преступной деятельности, пишут в полиции.

 

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