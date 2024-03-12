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Налоговая напоминает нюансы налогообложения НДС операций по поставке оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии

22:54, 12 марта 2024
В настоящее время освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии, энергосберегающего оборудования.
Налоговая напоминает нюансы налогообложения НДС операций по поставке оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии
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Налоговая служба в Одесской области напоминает нюансы обложения НДС операций по поставке оборудования, работающего на возобновляемых источниках энергии.

Зазначається, що згідно з пп. 14.1.29 п. 14.1 ст. 14 розд. І Податкового кодексу України (зі змінами, далі – ПКУ) відновлювальні джерела енергії – джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів;

Відповідно до п. 197.16 ст. 197 розд. V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України:

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;

матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:

  • устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
  • матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
  • енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відс облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.

В інших випадках операції з постачання зазначених устаткування, обладнання і матеріалів підлягають оподаткуванню ПДВ за загальновстановленими правилами.

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