Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів

Деякі з індикаторів, які Україна має реалізувати для отримання грошей від ЄС вже виконані, зокрема, це ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У НАЗК розмірковують, як ефективно перевірити сотні тисяч декларацій за три звітні періоди

Також НАЗК необхідно провести 10 тис. спеціальних перевірок.

В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.

  1. В Україні

Податкова нагадує нюанси оподаткування ПДВ операцій з постачання устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії

22:54, 12 березня 2024
Наразі звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання.
Податкова нагадує нюанси оподаткування ПДВ операцій з постачання устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Одеській області нагадує  нюанси оподаткування ПДВ операцій з постачання устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії.

Зазначається, що згідно з пп. 14.1.29 п. 14.1 ст. 14 розд. І Податкового кодексу України (зі змінами, далі – ПКУ) відновлювальні джерела енергії – джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів;

Відповідно до п. 197.16 ст. 197 розд. V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України:

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;

матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:

  • устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
  • матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
  • енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій у момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відс облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.

В інших випадках операції з постачання зазначених устаткування, обладнання і матеріалів підлягають оподаткуванню ПДВ за загальновстановленими правилами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді