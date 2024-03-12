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  1. У світі

Швейцарія розпочала перше кримінальне розслідування щодо порушень санкцій проти рф

20:49, 12 березня 2024
Компанія, ймовірно, порушила швейцарські правила, використовуючи свої дочірні підприємства за кордоном.
Швейцарія розпочала перше кримінальне розслідування щодо порушень санкцій проти рф
Джерело фото: ukrinform
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Перше кримінальне розслідування щодо ймовірних порушень санкцій проти росії з боку неназваної компанії розпочав генеральний прокурор Швейцарії. Про це повідомляє Financial Times.

За даними генеральної прокуратури Швейцарії, компанія, ймовірно, порушила швейцарські правила, використовуючи свої дочірні підприємства за кордоном. Проте інформація про групу або сектор, у якому вона діє, не розголошується.

Генеральний прокурор взявся за цю справу після того, як Державний секретаріат з економічних питань (Seco), відповідальний за санкції, запросив порушення кримінальної справи.

Хоча Seco контролює дотримання санкцій, генеральний прокурор може порушити кримінальну справу в разі значущого порушення правил.

Seco також запропонувала прокурору розглянути кримінальну справу щодо іншої компанії, проте це прохання було відхилено, оскільки воно не мало "особливого значення".

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