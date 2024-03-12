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Чоловіки призовного віку масово переписують авто на жінок, – МВС

16:23, 12 березня 2024
На фоні посилення мобілізації МВС фіксує різке зростання перереєстрацій авто.
Чоловіки призовного віку масово переписують авто на жінок, – МВС
Джерело фото: moje-auto.pl
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За даними МВС, кількість перереєстрацій автомобілів на підставі договорів дарування різко зросла зі 166 до 1274. Українці призовного віку різко почали переписувати авто на жінок.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з національної безпеки визначився з певними блоками законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Так, військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії.

Крім того, військовозобов’язані повинні будуть оновити дані упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом про мобілізацію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем.

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