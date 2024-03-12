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  1. В Украине

Мужчины призывного возраста массово переписывают авто на женщин, – МВД

16:23, 12 марта 2024
На фоне усиления мобилизации МВД фиксирует резкий рост перерегистраций авто.
Мужчины призывного возраста массово переписывают авто на женщин, – МВД
Источник фото: moje-auto.pl
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По данным МВД, количество перерегистраций автомобилей на основании договоров дарения резко возросло со 166 до 1274. Украинцы призывного возраста резко начали переписывать авто на женщин.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по национальной безопасности определился с определенными блоками законопроекта 10449 об усилении мобилизации. Так, военно-транспортную обязанность могут распространить на граждан, у которых в собственности находится два и более транспортных средства одной категории.

Кроме того, военнообязанные должны будут обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Правительства об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем. 

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