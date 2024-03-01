Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

Комитет согласился, что лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные или не станут на военный учет, нужно ограничить в праве на вождение.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, рассматривая законопроект Кабмина об усилении мобилизации 10449 относительно отдельных направлений регулирования, пришел к согласию, что лиц, не обновляющих свои военно-учетные данные, нужно ограничить в праве управления автомобилем. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил член Комитета, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

«Об ограничении права физического лица в управлении транспортным средством: если оно не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д. – мы пришли к консенсусу, что в том или ином варианте это ограничение может остаться в законопроекте. Что касается блокирования средств на счетах, денежных активов и т.д. – мы в Комитете эту норму отклонили», - отметил он.

Напомним, одобренный в первом чтении законопроект 10449 предусматривает, что находящиеся на военном учете граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня опубликования настоящего Закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные:

в случае пребывания на территории Украины – путем прибытия самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства или в ЦНАП;

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК по месту пребывания на военном учете;

независимо от места пребывания – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В противном случае на них могут быть наложены ограничения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно поправкам, поданным к законопроекту ко второму чтению, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики от «Слуги народа» Денис Маслов предлагает оставить возможность наложения ограничений на уклонистов, но предусмотреть их несколько в другой процедуре.

В частности, законопроект о мобилизации включает новый раздел под названием «Меры влияния в отношении граждан, не исполняющих обязанности, предусмотренные этим законом во время мобилизации».

Так, в случае неисполнения во время мобилизации гражданином обязанностей и после наложения на него административного взыскания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 КоАП, руководитель ТЦК обращается в органы и подразделения, входящие в систему полиции, по осуществлению административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

В случае получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа посылает этому гражданину в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в Электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождения, места жительства или нахождения требование об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом (далее – требование).

В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность, ТЦК обращается в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством – на срок до исполнения или отзыва такого требования.

Соответствующие изменения вносятся и в закон об исполнительном производстве. Так, Денис Маслов предлагает, чтобы постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления, не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направлялось органам Национальной полиции – для применения к лицу временного ограничения в праве управления транспортным средством.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации. Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Автор: Наталья Мамченко

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