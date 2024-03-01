Налоговая обновила план-график проверок на 2024 год

В целом в 2024 году налоговики планируют провести 3260 плановых проверок.

Государственная налоговая служба опубликовала обновленные части плана-графика проверок на 2024 год, а именно:

Раздел I "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц" и Раздел II "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" (скачать). По ним в этом году налоговики планируют провести 2183 налоговых проверок (в первоочередном варианте было 2172);

Раздел ІІІ "Документальные плановые проверки физических лиц (скачать). Он насчитывает 921 человека, которого в этом году планирует посетить с визитом ГНС (ранее было 914).

Раздел IV "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (скачать) остался по-прежнему (по состоянию на 22.12.2023).

Всего в 2024 году налоговики планируют провести 3260 плановых проверок (для сравнения – в начале 2024 года в плане-графике проверок было 3242 предприятий и предпринимателей).

Ранее сообщалось, в какие сроки налоговики могут проводить свои плановые проверки.

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