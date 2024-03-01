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Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

Людей, которым установили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, заставят пройти повторный медосмотр – результаты заседания Комитета по нацбезопасности

Несмотря на замечания общественных организаций лиц с инвалидностью, Комитет по нацбезопасности отказался отменить повторный медосмотр лиц с инвалидностью II и III групп, которую они получили после 24 февраля 2022 года.

Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

Комитет согласился, что лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные или не станут на военный учет, нужно ограничить в праве на вождение.

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

  1. В Украине

Налоговая обновила план-график проверок на 2024 год

11:49, 1 марта 2024
В целом в 2024 году налоговики планируют провести 3260 плановых проверок.
Налоговая обновила план-график проверок на 2024 год
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Государственная налоговая служба опубликовала обновленные части плана-графика проверок на 2024 год, а именно:

Раздел I "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц" и Раздел II "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" (скачать). По ним в этом году налоговики планируют провести 2183 налоговых проверок (в первоочередном варианте было 2172);

Раздел ІІІ "Документальные плановые проверки физических лиц (скачать). Он насчитывает 921 человека, которого в этом году планирует посетить с визитом ГНС (ранее было 914).

Раздел IV "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (скачать) остался по-прежнему (по состоянию на 22.12.2023).

Всего в 2024 году налоговики планируют провести 3260 плановых проверок (для сравнения – в начале 2024 года в плане-графике проверок было 3242 предприятий и предпринимателей).

Ранее сообщалось, в какие сроки налоговики могут проводить свои плановые проверки.

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