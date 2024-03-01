Податкова оновила план-графік перевірок на 2024 рік

Загалом у 2024 році податківці планують провести 3260 планових перевірок.

Державна податкова служба опублікувала оновлені частини плану-графіку перевірок на 2024 рік, а саме:

Розділ I "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб" та Розділ II "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" (завантажити). За ними цього року податківці планують провести 2183 податкові перевірки (у першочерговому варіанті було 2172);

Розділ ІІІ "Документальні планові перевірки фізичних осіб (завантажити). Він налічує 921 особу, до якої цього року планує завітати з візитом ДПС (раніше було 914).

Розділ IV "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (завантажити) наразі залишився без змін (станом на 22.12.2023).

Загалом у 2024 році податківці планують провести 3260 планових перевірок (для порівняння - на початку 2024 року у плані-графіку перевірок було 3242 підприємств та підприємців).

Раніше повідомлялося, в які строки податківці можуть проводити свої планові перевірки.

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