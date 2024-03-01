Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку

Українцям пояснили, як з першого разу успішно пройти перевірку у Дія.Підпис.
Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з вашими фото на документах.
Щоб пройти перевірку Дія.Підпису треба:
- Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.
- Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.
- Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.
- Фон має бути однотонним — без картин, інших людей, меблів та улюбленого котика.
- Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.
- Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.
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