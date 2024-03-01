Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку

Українцям дали кілька порад, як успішно пройти перевірку Дія.Підпису.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям пояснили, як з першого разу успішно пройти перевірку у Дія.Підпис.

Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з вашими фото на документах.

Щоб пройти перевірку Дія.Підпису треба:

Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також. Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору. Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно. Фон має бути однотонним — без картин, інших людей, меблів та улюбленого котика. Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху. Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.