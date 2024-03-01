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  1. В Україні

Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку

19:58, 1 березня 2024
Українцям дали кілька порад, як успішно пройти перевірку Дія.Підпису.
Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку
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Українцям пояснили, як з першого разу успішно пройти перевірку у Дія.Підпис.

Під час використання Дія.Підпису обличчя порівнюється з вашими фото на документах. 

Щоб пройти перевірку Дія.Підпису треба:

  1. Якщо на документах ви без окулярів, то для Дія.Підпису зніміть їх також.
  2. Тримайте камеру телефона так, щоб підборіддя було на рівні нижньої частини рамки, а лоб — верхньої. Рамка постійно має бути зеленого кольору.
  3. Вибирайте місце з гарним освітленням, щоб обличчя було добре видно.
  4. Фон має бути однотонним — без картин, інших людей, меблів та улюбленого котика.
  5. Тримайте телефон на рівні обличчя, а не знизу чи зверху.
  6. Стежте, щоб у камеру не потрапляло проміння від лампи чи сонця.

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