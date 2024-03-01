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В Ірландії будують новий центр, де розмістять тисячу біженців з України

13:41, 1 березня 2024
Локацію Ньюхолл на 985 місць у графстві Кілдер планують відкрити у березні.
В Ірландії будують новий центр, де розмістять тисячу біженців з України
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В Ірландії будують новий центр для тимчасового розміщення українських біженців. Про це повідомляє kildarenow.com.

Локація розташована сільській місцевості у графстві Кілдер між містами Нейс і Ньюбридж. Об'єкт готовий на 90% і має бути зданий в експлуатацію у березні.

За даними Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, інтеграційний центр Newhall надаватиме розміщення максимум 985 людям.

Договір на центр діє рік. В уряді зазначають, що мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло.

Додається, що у закладі буде 387 спальних кабін з окремими санвузлами для розміщення сімей на 2-6 осіб. Також буде облаштована їдальня з підігрівом, яка працюватиме в шаховому порядку. Зазначається, що страви та все необхідне для приготування чаю та кави будуть надані з урахуванням культурних і релігійних особливостей, а також з урахуванням графіку обідів для студентів і працівників.

У центрі будуть окремі зони відпочинку для дорослих і дітей. Надворі встановлять столики і облаштують ігрові зони для дітей. У центрі розташують спільну пральню.

За роботою закладу стежитиме команда менеджерів, персонал служби харчування та прибиральників. Також співробітники служби безпеки будуть на місці цілодобово.

Днями кілька десятків протестувальників перекривали техніці в'їзд на будівельний майданчик. 29 січня суд заборонив перешкоджати роботі локації.

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