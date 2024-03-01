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  1. В Україні

Колишня освітянка під час окупації на Харківщині «зливала» ворогу дані про українських патріотів

13:24, 1 березня 2024
СБУ повідомляє, що жінка, яка раніше притягувалася за побиття учнів, здавала окупантам місця перебування патріотів, яких потім катували.
Колишня освітянка під час окупації на Харківщині «зливала» ворогу дані про українських патріотів
Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила ще одну прихильницю "руського миру", яка співпрацювала з окупантами після захоплення Харківщини. 

Йдеться про 57-річну колишню вчительку початкових класів з села Лук’янці, яку раніше притягували до відповідальності за побиття школярів. 
Під час окупації вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів.

За допомогою її вказівок загарбники ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні. Серед яких депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Національної поліції України.

У застінках до людей застосовували жорстокі методи катування, включаючи систематичні побої та тривале позбавлення їжі та води.

Так окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про ЗСУ, які на той час вели запеклі бої за Харків.

Однак їм не вдалося «вибити» з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.

Ще одного чоловіка ворог вивіз до Бєлгородської області, де тримав в полоні 2 роки.

Після деокупації села ворожа поплічниця виїхала до Харкова, де сподівалась уникнути правосуддя, але її затримали в орендованій квартирі.

Наразі їй повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вона під вартою.

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