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  1. В Украине

Бывшая учительница во время оккупации на Харьковщине «сливала» врагу данные об украинских патриотах

13:24, 1 марта 2024
СБУ сообщает, что женщина, которая раньше привлекалась за избиение учеников, сдавала оккупантам места нахождения патриотов, которых потом пытали.
Бывшая учительница во время оккупации на Харьковщине «сливала» врагу данные об украинских патриотах
Фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила еще одну поклонницу "русского мира", которая сотрудничала с оккупантами после захвата Харьковщины.

Речь идет о 57-летней бывшей учительнице начальных классов из села Лукьянцы, которую ранее привлекали к ответственности за избиение учеников. 

Во время оккупации она сдавала захватчикам места пребывания украинских патриотов.

С помощью ее указаний захватчики заключили в тюрьму нескольких участников движения сопротивления в регионе. Среди них депутат местного совета, участник АТО и отец действующего сотрудника Национальной полиции Украины.

В застенках к людям применяли жестокие методы пыток, включая систематические побои и длительное лишение пищи и воды.

Так оккупанты пытались получить от потерпевших информацию о ВСУ, которые в то время вели ожесточенные бои за Харьков.

Однако им не удалось выбить из украинских патриотов разведданные, а впоследствии нескольких отпустили.

Еще одного мужчину враг вывез в Белгородскую область, где держал в плену 2 года.

После деоккупации села вражеская приспешница выехала в Харьков, где надеялась избежать правосудия, но ее задержали в съемной квартире.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, она под стражей.

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