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Требовали до 500 000 грн взятки за размещение рекламы без разрешений: в Одессе разоблачили чиновников горсовета

21:23, 1 марта 2024
Злоумышленники также занимались изготовлением поддельных медицинских документов для уклонистов.
Требовали до 500 000 грн взятки за размещение рекламы без разрешений: в Одессе разоблачили чиновников горсовета
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Одессе разоблачили группу чиновников городского совета, которые брали взятки за размещение рекламы без разрешений. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Кроме того, злоумышленники создали преступную схему, с помощью которой мужчины призывного возраста получали возможность уклониться от военной службы.

Правоохранители установили, что служащие коммунального предприятия фиксировали нарушение правил размещения рекламы на фасадах заведений предоставления услуг или заведений питания на территории города Одессы, а именно – без разрешительных документов. Однако вместе с документами о необходимости демонтажа рекламных конструкций субъекты хозяйствования получали реквизиты банковских счетов. Денежные переводы от предпринимателей позволяли должностным лицам «не замечать» в дальнейшем нарушение правил размещения наружной рекламы, а ее владельцам – избегать демонтажа.

Ежемесячно чиновники Одесского городского совета получали от 300 000 до 500 000 гривен неправомерной выгоды.

Кроме того, в ходе документирования противоправной деятельности фигурантов полицейские установили факты их причастности к организации еще одной схемы - незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины.

29 февраля полицейские провели 15 обысков. Также на основании собранных доказательств служащему структурного подразделения горсовета и двум должностным лицам коммунального предприятия сообщили о подозрении. В зависимости от участия в «схемах» трем фигурантам инкриминируют:

-⁠⁠ ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием);

-⁠⁠ ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливается круг лиц, привлеченных к изготовлению поддельных медицинских документов для уклонистов и к коррупционной схеме размещения рекламы.

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