Вимагали до 500 000 грн хабаря за розміщення реклами без дозволів: в Одесі викрили посадовців міськради

Зловмисники також займалися виготовленням підробних медичних документів для ухилянтів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що в Одесі викрили групу посадовців міської ради, які брали хабарі за розміщення реклами без дозволів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Крім того, зловмисники створили злочинну схему, за допомогою якої чоловіки призовного віку отримували можливість ухилитися від військової служби.

Правоохоронці встановили, що службовці комунального підприємства фіксували порушення правил розміщення реклами на фасадах закладів надання послуг або закладів харчування на території міста Одеси, а саме - без дозвільних документів. Однак, разом із документами щодо необхідності демонтажу рекламних конструкцій суб’єкти господарювання отримували реквізити банківських рахунків. Грошові перекази від підприємців дозволяли службовим особам «не помічати» в подальшому порушення правил розміщення зовнішньої реклами, а її власникам — уникати демонтажу.

Щомісяця посадовці Одеської міської ради отримували від 300 000 до 500 000 гривень неправомірної вигоди.

Крім того, у ході документування протиправної діяльності фігурантів, поліцейські встановили факти їхньої причетності до організації ще однієї схеми - незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

29 лютого поліцейські провели 15 обшуків. Також на підставі зібраних доказів, службовцю структурного підрозділу міськради та двом посадовцям комунального підприємства повідомили про підозру. Залежно від участі у «схемах» трьом фігурантам інкримінують:

-⁠ ⁠ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

-⁠ ⁠ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюється коло осіб, які були залучені до виготовлення підробних медичних документів для ухилянтів та до корупційної схеми розміщення реклами.

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