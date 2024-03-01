В Ирландии строят новый центр, где разместят тысячу беженцев из Украины

Локацию Ньюхолл на 985 мест в графстве Килдер планируют открыть в марте.

В Ирландии строят новый центр временного размещения украинских беженцев. Об этом сообщает kildarenow.com.

Локация расположена в сельской местности в графстве Килдер между городами Нейс и Ньюбридж. Объект готов на 90% и должен быть сдан в эксплуатацию в марте.

По данным Департамента по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, интеграционный центр Newhall будет предоставлять размещение максимум 985 человек.

Контракт на центр действует год. В правительстве отмечают, что жители будут оставаться там всего несколько недель, пока привыкнут к жизни в Ирландии и подготовятся к переходу в собственное независимое жилье.

Добавляется, что в заведении будет 387 спальных кабин с отдельными санузлами для размещения семей на 2-6 человек. Также будет обустроена столовая с подогревом, которая будет работать в шахматном порядке. Отмечается, что блюда и все, что необходимо для приготовления чая и кофе, будут предоставлены с учетом культурных и религиозных особенностей, а также с учетом графика обедов для студентов и работников.

В центре будут отдельные зоны отдыха для детей и взрослых. На дворе установят столики и обустроят игровые зоны для детей. В центре разместят совместную прачечную.

За работой заведения будет следить команда менеджеров, персонал службы питания и уборщиков. Также сотрудники службы безопасности будут на месте круглосуточно.

На днях несколько десятков протестующих перекрывали технике въезд на строительную площадку. 29 января суд запретил препятствовать работе локации.

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