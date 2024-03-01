Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Число госслужащих, которых смогут бронировать госорганы, ограничат наполовину – Комитет одобрил положения

Парламентский Комитет по нацбезопасности согласовал, что бронировать будут только 50% госслужащих категорий Б и В, а топ-чиновников – всех.

Людей, которым установили инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года, заставят пройти повторный медосмотр – результаты заседания Комитета по нацбезопасности

Несмотря на замечания общественных организаций лиц с инвалидностью, Комитет по нацбезопасности отказался отменить повторный медосмотр лиц с инвалидностью II и III групп, которую они получили после 24 февраля 2022 года.

Лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные, ограничат в праве водить авто, - Комитет по нацбезопасности пришел к согласию

Комитет согласился, что лиц, которые не обновят свои военно-учетные данные или не станут на военный учет, нужно ограничить в праве на вождение.

В кабинете судьи нашли скрытую камеру и микрофон: зафиксирован очередной неприятный инцидент

Кто и зачем установил в суде прослушивающие устройства, пока неизвестно.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

  1. В мире
  2. / Общество

В Ирландии строят новый центр, где разместят тысячу беженцев из Украины

13:41, 1 марта 2024
Локацию Ньюхолл на 985 мест в графстве Килдер планируют открыть в марте.
В Ирландии строят новый центр, где разместят тысячу беженцев из Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ирландии строят новый центр временного размещения украинских беженцев. Об этом сообщает kildarenow.com.

Локация расположена в сельской местности в графстве Килдер между городами Нейс и Ньюбридж. Объект готов на 90% и должен быть сдан в эксплуатацию в марте.

По данным Департамента по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи, интеграционный центр Newhall будет предоставлять размещение максимум 985 человек.

Контракт на центр действует год. В правительстве отмечают, что жители будут оставаться там всего несколько недель, пока привыкнут к жизни в Ирландии и подготовятся к переходу в собственное независимое жилье.

Добавляется, что в заведении будет 387 спальных кабин с отдельными санузлами для размещения семей на 2-6 человек. Также будет обустроена столовая с подогревом, которая будет работать в шахматном порядке. Отмечается, что блюда и все, что необходимо для приготовления чая и кофе, будут предоставлены с учетом культурных и религиозных особенностей, а также с учетом графика обедов для студентов и работников.

В центре будут отдельные зоны отдыха для детей и взрослых. На дворе установят столики и обустроят игровые зоны для детей. В центре разместят совместную прачечную.

За работой заведения будет следить команда менеджеров, персонал службы питания и уборщиков. Также сотрудники службы безопасности будут на месте круглосуточно.

На днях несколько десятков протестующих перекрывали технике въезд на строительную площадку. 29 января суд запретил препятствовать работе локации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео