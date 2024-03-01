Дія.Підпис: как с первого раза успешно пройти проверку

Украинцам объяснили, как с первого раза успешно пройти проверку в Дія.Підпис.
При использовании Дія.Підпис лицо сравнивается с вашими фото на документах.
Чтобы пройти проверку Дія.Підпису нужно:
- Если на документах вы без очков, то для Дія.Підпис снимите их тоже.
- Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб – верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.
- Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.
- Фон должен быть однотонным – без картин, других людей, мебели и любимого котика.
- Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.
- Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.