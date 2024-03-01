Дія.Підпис: как с первого раза успешно пройти проверку

Украинцам дали несколько советов, как успешно пройти проверку Дія.Підпису.

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Украинцам объяснили, как с первого раза успешно пройти проверку в Дія.Підпис.

При использовании Дія.Підпис лицо сравнивается с вашими фото на документах.

Чтобы пройти проверку Дія.Підпису нужно:

Если на документах вы без очков, то для Дія.Підпис снимите их тоже. Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб – верхней. Рамка должна быть зеленого цвета. Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно. Фон должен быть однотонным – без картин, других людей, мебели и любимого котика. Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху. Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.

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