Осіб, що не оновлять свої військово-облікові дані, обмежать у праві водити авто, - Комітет з нацбезпеки дійшов згоди

Комітет погодився, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані чи не стають на військовий облік, треба обмежити у праві на керування авто.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, розглядаючи законопроект Уряду про посилення мобілізації 10449 стосовно окремих напрямів регулювання, дійшов згоди, що осіб, які не оновлюють свої військово-облікові дані, треба обмежити у праві керування автомобілем. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив член Комітету, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

«Щодо обмеження права фізичної особи в керуванні транспортним засобом: якщо вона не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки тощо – ми дійшли консенсусу, що в тому чи іншому варіанті це обмеження може залишитися у законопроекті. Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо – ми в комітету цю норму відхилили», - зазначив він.

Нагадаємо, схвалений в першому читанні законопроект 10449 передбачає, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші військово-облікові дані:

у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу;

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку;

незалежно від місця перебування - в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В іншому випадку на них можуть накласти обмеження.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до поправок, поданих до законопроекту до другого читання, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики від «Слуги народу» Денис Маслов пропонує залишити можливість накладення обмежень на ухилянтів, але передбачити їх дещо в іншій процедурі.

Зокрема законопроект про мобілізацію нових розділом під назвою «Заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки, передбачені цим законом під час мобілізації».

Так, у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, та після накладення на нього адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КпАП, керівник ТЦК звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в Електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста) або в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу його місцезнаходження, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаним, резервістом (далі – вимога).

У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.

Відповідні зміни вносяться і до закону про виконавче провадження. Так, Денис Маслов пропонує, аби постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування, не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення надсилалася органам Національної поліції – для застосування до особи тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації. Разом із тим, слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Автор: Наталя Мамченко

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