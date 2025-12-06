Чи має роботодавець право звільнити мобілізованого працівника — що каже закон

Які юридичні гарантії захищають мобілізованого працівника від звільнення під час служби.

Під час повномасштабної війни питання гарантій для мобілізованих працівників залишається одним із найактуальніших. Багато українців хочуть знати: чи може роботодавець звільнити працівника, який проходить військову службу під час мобілізації? У Держпраці роз’яснили це питання.

Які гарантії має мобілізований працівник?

Згідно з частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, за працівником, призваним на військову службу під час мобілізації, зберігаються місце роботи та посада. Ця гарантія діє протягом усього особливого періоду — до його завершення або до дня фактичного звільнення військовослужбовця.

Це означає, що роботодавець не має права звільнити мобілізованого працівника з власної ініціативи чи з причин, пов’язаних із мобілізацією.

Але чи можливі винятки?

Так. Припинення трудових відносин можливе, але лише з ініціативи самого працівника:

за власним бажанням,

за угодою сторін — на підставі письмової заяви працівника.

Жодних інших законних підстав для звільнення мобілізованих осіб у період служби не існує.

Чому це важливо?

Ці гарантії захищають мобілізованих від втрати роботи та доходу після повернення зі служби. А роботодавці несуть відповідальність за незаконне звільнення, включно з відновленням працівника та виплатою компенсацій.

