  1. В Украине
  2. / Общество

Имеет ли работодатель право уволить мобилизованного работника — что говорит закон

23:59, 6 декабря 2025
Какие юридические гарантии защищают мобилизованного работника от увольнения во время службы.
Имеет ли работодатель право уволить мобилизованного работника — что говорит закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время полномасштабной войны вопрос гарантий для мобилизованных работников остается одним из наиболее актуальных. Многие украинцы хотят знать: может ли работодатель уволить сотрудника, который проходит военную службу во время мобилизации? В Гоструда разъяснили этот вопрос.

Какие гарантии имеет мобилизованный работник?

Согласно части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, за работником, призванным на военную службу во время мобилизации, сохраняются место работы и должность. Эта гарантия действует на протяжении всего особого периода — до его завершения или до дня фактического увольнения военнослужащего.

Это означает, что работодатель не имеет права уволить мобилизованного работника по собственной инициативе или по причинам, связанным с мобилизацией.

Но возможны ли исключения?

Да. Прекращение трудовых отношений возможно, но только по инициативе самого работника:

  • по собственному желанию,
  • по соглашению сторон — на основании письменного заявления работника.

Никаких других законных оснований для увольнения мобилизованных лиц в период службы не существует.

Почему это важно?

Эти гарантии защищают мобилизованных от потери работы и дохода после возвращения со службы. А работодатели несут ответственность за незаконное увольнение, включая восстановление работника и выплату компенсаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные увольнение Гоструда военнослужащие мобилизация трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]