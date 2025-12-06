Имеет ли работодатель право уволить мобилизованного работника — что говорит закон

Какие юридические гарантии защищают мобилизованного работника от увольнения во время службы.

Во время полномасштабной войны вопрос гарантий для мобилизованных работников остается одним из наиболее актуальных. Многие украинцы хотят знать: может ли работодатель уволить сотрудника, который проходит военную службу во время мобилизации? В Гоструда разъяснили этот вопрос.

Какие гарантии имеет мобилизованный работник?

Согласно части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, за работником, призванным на военную службу во время мобилизации, сохраняются место работы и должность. Эта гарантия действует на протяжении всего особого периода — до его завершения или до дня фактического увольнения военнослужащего.

Это означает, что работодатель не имеет права уволить мобилизованного работника по собственной инициативе или по причинам, связанным с мобилизацией.

Но возможны ли исключения?

Да. Прекращение трудовых отношений возможно, но только по инициативе самого работника:

по собственному желанию,

по соглашению сторон — на основании письменного заявления работника.

Никаких других законных оснований для увольнения мобилизованных лиц в период службы не существует.

Почему это важно?

Эти гарантии защищают мобилизованных от потери работы и дохода после возвращения со службы. А работодатели несут ответственность за незаконное увольнение, включая восстановление работника и выплату компенсаций.

