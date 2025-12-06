  1. У світі

БТР за $1 – за таку ціну Вашингтон готовий віддати Польщі вживані бронемашини

20:56, 6 грудня 2025
Польща отримає 250 вживаних Stryker за долар за одиницю.
БТР за $1 – за таку ціну Вашингтон готовий віддати Польщі вживані бронемашини
Фото: Breaking Defence
США запропонували Польщі придбати 250 вживаних бронетранспортерів Stryker за символічною вартістю — один долар за кожну машину. Йдеться про техніку, яка залишиться після виведення американських підрозділів. Про це повідомляє Breaking Defence.

За словами віцепрем’єра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, Варшава погодиться на пропозицію. Польський Генеральний штаб уже схвалив угоду — це була одна з ключових умов. Нині тривають логістичні узгодження щодо передачі техніки.

Косиняк-Камиш зазначив, що польські військові мають перевірити технічний стан бронетранспортерів і визначити, чи підходять вони для навчання, оперативної роботи та чи потрібні армії саме такі машини.

За даними Breaking Defence, усі Stryker потребуватимуть ремонту, оскільки це техніка, що вже була в експлуатації. Витрати на відновлення можуть бути значними та вплинути на плани уряду щодо збільшення кількості машин власного виробництва в польській армії.

Попри це, міністр наголосив, що додаткова бронетехніка підвищить боєздатність Збройних сил Польщі, які наразі відчувають суттєвий дефіцит сучасних машин. У Генштабі додали, що остаточне рішення буде ухвалене не скоро, якщо безпекова ситуація не зміниться різко.

