БТР за $1 – за такую цену Вашингтон готов отдать Польше подержанные бронемашины

Польша получит 250 подержанных Stryker за доллар за единицу.

Фото: Breaking Defence

США предложили Польше приобрести 250 подержанных бронетранспортеров Stryker по символической стоимости – один доллар за каждую машину. Речь идет о технике, которая останется после вывода американских подразделений. Об этом сообщает Breaking Defence.

По словам вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава согласится на предложение. Польский Генеральный штаб уже одобрил соглашение — это было одно из ключевых условий. Сейчас продолжаются логистические согласования по передаче техники.

Косиняк-Камыш отметил, что польские военные должны проверить техническое состояние бронетранспортеров и определить, подходят ли они для обучения, оперативной работы и нужны ли армии именно такие машины.

По данным Breaking Defence, все Stryker потребуют ремонта, поскольку это техника, которая уже была в эксплуатации. Расходы на восстановление могут быть значительными и повлиять на планы правительства по увеличению количества машин собственного производства в польской армии.

Несмотря на это, министр подчеркнул, что дополнительная бронетехника повысит боеспособность Вооруженных сил Польши, которые в настоящее время испытывают существенный дефицит современных машин. В Генштабе добавили, что окончательное решение будет принято не скоро, если ситуация с безопасностью не изменится резко.

