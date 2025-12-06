Чи можуть платники ЄП третьої групи використовувати сонячні панелі для власних потреб

Підприємці на спрощеній системі можуть встановлювати сонячні панелі та виробляти електроенергію для себе, але втрачають це право у разі продажу надлишків третім особам.

Головне управління ДПС у Черкаській області оприлюднило роз’яснення щодо використання підприємцями третьої групи єдиного податку сонячних електростанцій для власного споживання.

Правила спрощеної системи визначені розділом XIV Податкового кодексу. Відповідно до ст. 291 ПКУ, платники ЄП III групи не можуть займатися певними видами діяльності, зокрема — виробництвом чи продажем підакцизних товарів. До таких товарів належить і електрична енергія (п.215.1 ПКУ).

Водночас Податковий кодекс передбачає винятки. Згідно з пп. 213.2.8 та 213.2.9 ПКУ, не вважається підакцизною діяльністю виробництво електроенергії з відновлюваних джерел для власного споживання в межах одного підприємства. До таких джерел належить і сонячна енергія.

Так, підприємці третьої групи ЄП мають право встановлювати сонячні панелі та виробляти електроенергію для власних потреб. Це не порушує вимог спрощеної системи.

Якщо ж суб’єкт господарювання продає вироблену електроенергію третім особам, він втрачає право перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Таким чином, використання власної сонячної електростанції допустиме лише за умови повної відсутності комерційного збуту виробленої енергії.

