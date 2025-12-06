Могут ли плательщики ЕН третьей группы использовать солнечные панели для собственных нужд

Предприниматели на упрощенной системе могут устанавливать солнечные панели и производить электроэнергию для себя, но теряют это право в случае продажи излишков третьим лицам.

Иллюстративное фото из открытых источников

Головное управление ГНС в Черкасской области опубликовало разъяснение относительно использования предпринимателями третьей группы единого налога солнечных электростанций для собственного потребления.

Правила упрощенной системы определены разделом XIV Налогового кодекса. В соответствии со ст. 291 НКУ, плательщики ЕН III группы не могут заниматься определенными видами деятельности, в частности — производством или продажей подакцизных товаров. К таким товарам относится и электрическая энергия (п.215.1 НКУ).

В то же время Налоговый кодекс предусматривает исключения. Согласно пп. 213.2.8 и 213.2.9 НКУ, не считается подакцизной деятельность по производству электроэнергии из возобновляемых источников для собственного потребления в пределах одного предприятия. К таким источникам относится и солнечная энергия.

Так, предприниматели третьей группы ЕН имеют право устанавливать солнечные панели и производить электроэнергию для собственных нужд. Это не нарушает требований упрощенной системы.

Если же субъект хозяйствования продает произведенную электроэнергию третьим лицам, он утрачивает право находиться на упрощенной системе налогообложения.

Таким образом, использование собственной солнечной электростанции допустимо только при условии полного отсутствия коммерческого сбыта произведенной энергии.

