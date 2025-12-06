Куди йдуть вчитися держслужбовці: рейтинг провайдерів підвищення кваліфікації

Понад 8 тисяч публічних службовців у листопаді обрали програми Вищої школи публічного управління та регіональних центрів.

У листопаді 2025 року система професійного розвитку публічної служби продемонструвала значну динаміку: 8 056 публічних службовців пройшли навчання у Вищій школі публічного управління та регіональних центрах підвищення кваліфікації. Про це свідчать дані НАДС, оприлюднені за підсумками місяця.

Фокус на сучасних навичках та актуальних компетенціях

Навчання здійснювалося за 21 професійною (сертифікатною) та 168 короткостроковими програмами. Загалом освітні заклади забезпечили широке охоплення тематик — від базових управлінських компетенцій до спеціалізованих напрямів у сфері публічного адміністрування.

Лідери підготовки кадрів

За обсягами проведених навчань у листопаді вирізнилися:

Вища школа публічного управління

Чернігівський РЦПК

Вінницький РЦПК

Полтавський РЦПК

Волинський РЦПК

Рівненський РЦПК

Хмельницький РЦПК

РЦПК Кіровоградської області

Ці установи забезпечили найбільшу кількість слухачів за короткостроковими та професійними програмами, підтвердивши свою роль ключових провайдерів навчання у публічному секторі.

Чому це важливо

Систематичне підвищення кваліфікації — одна з основних умов ефективної роботи державної служби. Стрімкі зміни в законодавстві, цифровізації та підходах до управління вимагають постійного оновлення знань. Завдяки активності провайдерів освітніх послуг публічні службовці отримують доступ до сучасних інструментів та практик, що підсилює якість управлінських рішень на всіх рівнях держави.

Де шукати програми навчання

Усі доступні програми підвищення кваліфікації розміщені на Порталі управління знаннями, де публічні службовці можуть обрати формат та тематику, що відповідають їхнім професійним потребам.

