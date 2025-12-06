  1. В Украине

Куда идут учиться госслужащие: рейтинг провайдеров повышения квалификации

22:00, 6 декабря 2025
Более 8 тысяч публичных служащих в ноябре выбрали программы Высшей школы публичного управления и региональных центров.
В ноябре 2025 года система профессионального развития публичной службы продемонстрировала значительную динамику: 8 056 публичных служащих прошли обучение в Высшей школе публичного управления и региональных центрах повышения квалификации. Об этом свидетельствуют данные НАДС, опубликованные по итогам месяца.

Фокус на современных навыках и актуальных компетенциях

Обучение осуществлялось по 21 профессиональной (сертификационной) и 168 краткосрочным программам. В целом образовательные учреждения обеспечили широкое охват тематик — от базовых управленческих компетенций до специализированных направлений в сфере публичного администрирования.

Лидеры подготовки кадров

По объемам проведенных обучений в ноябре выделились:

  • Высшая школа публичного управления
  • Черниговский РЦПК
  • Винницкий РЦПК
  • Полтавский РЦПК
  • Волынский РЦПК
  • Ровенский РЦПК
  • Хмельницкий РЦПК
  • РЦПК Кировоградской области

Эти учреждения обеспечили наибольшее количество слушателей по краткосрочным и профессиональным программам, подтвердив свою роль ключевых провайдеров обучения в публичном секторе.

Почему это важно

Систематическое повышение квалификации — одно из основных условий эффективной работы государственной службы. Стремительные изменения в законодательстве, цифровизации и подходах к управлению требуют постоянного обновления знаний. Благодаря активности провайдеров образовательных услуг публичные служащие получают доступ к современным инструментам и практикам, что усиливает качество управленческих решений на всех уровнях государства.

Где искать программы обучения

Все доступные программы повышения квалификации размещены на Портале управления знаниями, где публичные служащие могут выбрать формат и тематику, соответствующие их профессиональным потребностям.

