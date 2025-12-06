Куда идут учиться госслужащие: рейтинг провайдеров повышения квалификации
В ноябре 2025 года система профессионального развития публичной службы продемонстрировала значительную динамику: 8 056 публичных служащих прошли обучение в Высшей школе публичного управления и региональных центрах повышения квалификации. Об этом свидетельствуют данные НАДС, опубликованные по итогам месяца.
Фокус на современных навыках и актуальных компетенциях
Обучение осуществлялось по 21 профессиональной (сертификационной) и 168 краткосрочным программам. В целом образовательные учреждения обеспечили широкое охват тематик — от базовых управленческих компетенций до специализированных направлений в сфере публичного администрирования.
Лидеры подготовки кадров
По объемам проведенных обучений в ноябре выделились:
- Высшая школа публичного управления
- Черниговский РЦПК
- Винницкий РЦПК
- Полтавский РЦПК
- Волынский РЦПК
- Ровенский РЦПК
- Хмельницкий РЦПК
- РЦПК Кировоградской области
Эти учреждения обеспечили наибольшее количество слушателей по краткосрочным и профессиональным программам, подтвердив свою роль ключевых провайдеров обучения в публичном секторе.
Почему это важно
Систематическое повышение квалификации — одно из основных условий эффективной работы государственной службы. Стремительные изменения в законодательстве, цифровизации и подходах к управлению требуют постоянного обновления знаний. Благодаря активности провайдеров образовательных услуг публичные служащие получают доступ к современным инструментам и практикам, что усиливает качество управленческих решений на всех уровнях государства.
Где искать программы обучения
Все доступные программы повышения квалификации размещены на Портале управления знаниями, где публичные служащие могут выбрать формат и тематику, соответствующие их профессиональным потребностям.
