  1. В Україні

У якому випадку соцвиплати доведеться повернути – пояснення

21:43, 6 грудня 2025
ПФУ пояснив, коли виплати вважаються надміру отриманими та як їх повертають.
У якому випадку соцвиплати доведеться повернути – пояснення
Фото: obozrevatel
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Отримувачі пільг і соціальних допомог в Україні мають повернути державі кошти, якщо не повідомили Пенсійний фонд або органи соціального захисту про зміну свого майнового стану чи якщо підстави для виплат втратили актуальність. У таких випадках гроші вважаються надміру отриманими. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Луганській області.

У відомстві зазначили, що якщо багатодітна сім’я приховала інформацію або подала недостовірні дані, які вплинули на призначення допомоги і призвели до надмірних виплат, уповноважений орган:

  • визначає суму коштів, що підлягають поверненню, починаючи з місяця призначення допомоги, та встановлює строки її повернення з урахуванням матеріального стану сім’ї;
  • повідомляє отримувача про обсяг коштів і терміни їх повернення.

Повернення надміру виплачених сум може здійснюватися:

  • самостійно отримувачем допомоги;
  • за згодою отримувача — у повному обсязі за рахунок наступних виплат;
  • за рішенням уповноваженого органу — шляхом утримання до 20% щомісячної суми призначеної допомоги.

Якщо гроші неможливо повернути добровільно або утримати із подальших виплат, їх стягують у судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ПФУ грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]