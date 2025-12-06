У якому випадку соцвиплати доведеться повернути – пояснення

ПФУ пояснив, коли виплати вважаються надміру отриманими та як їх повертають.

Отримувачі пільг і соціальних допомог в Україні мають повернути державі кошти, якщо не повідомили Пенсійний фонд або органи соціального захисту про зміну свого майнового стану чи якщо підстави для виплат втратили актуальність. У таких випадках гроші вважаються надміру отриманими. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Луганській області.

У відомстві зазначили, що якщо багатодітна сім’я приховала інформацію або подала недостовірні дані, які вплинули на призначення допомоги і призвели до надмірних виплат, уповноважений орган:

визначає суму коштів, що підлягають поверненню, починаючи з місяця призначення допомоги, та встановлює строки її повернення з урахуванням матеріального стану сім’ї;

повідомляє отримувача про обсяг коштів і терміни їх повернення.

Повернення надміру виплачених сум може здійснюватися:

самостійно отримувачем допомоги;

за згодою отримувача — у повному обсязі за рахунок наступних виплат;

за рішенням уповноваженого органу — шляхом утримання до 20% щомісячної суми призначеної допомоги.

Якщо гроші неможливо повернути добровільно або утримати із подальших виплат, їх стягують у судовому порядку.

