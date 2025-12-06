В каком случае соцвыплаты придется вернуть – объяснение

ПФУ объяснил, когда выплаты считаются излишне полученными и как их возвращают.

Получатели льгот и социальных пособий в Украине должны вернуть государству средства, если не сообщили Пенсионный фонд или органы социальной защиты об изменении своего имущественного положения или если основания для выплат утратили актуальность. В таких случаях деньги считаются излишне полученными. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Луганской области.

В ведомстве отметили, что если многодетная семья скрыла информацию или подала недостоверные данные, которые повлияли на назначение помощи и привели к излишним выплатам, уполномоченный орган:

определяет сумму средств, подлежащих возврату, начиная с месяца назначения помощи, и устанавливает сроки ее возврата с учетом материального положения семьи;

сообщает получателю об объеме средств и сроках их возврата.

Возврат излишне выплаченных сумм может осуществляться:

самостоятельно получателем помощи;

по согласию получателя — в полном объеме за счет последующих выплат;

по решению уполномоченного органа — путем удержания до 20% ежемесячной суммы назначенного пособия.

Если деньги невозможно вернуть добровольно или удержать из последующих выплат, их взыскивают в судебном порядке.

