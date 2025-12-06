  1. В Украине

В каком случае соцвыплаты придется вернуть – объяснение

21:43, 6 декабря 2025
ПФУ объяснил, когда выплаты считаются излишне полученными и как их возвращают.
Получатели льгот и социальных пособий в Украине должны вернуть государству средства, если не сообщили Пенсионный фонд или органы социальной защиты об изменении своего имущественного положения или если основания для выплат утратили актуальность. В таких случаях деньги считаются излишне полученными. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Луганской области.

В ведомстве отметили, что если многодетная семья скрыла информацию или подала недостоверные данные, которые повлияли на назначение помощи и привели к излишним выплатам, уполномоченный орган:

  • определяет сумму средств, подлежащих возврату, начиная с месяца назначения помощи, и устанавливает сроки ее возврата с учетом материального положения семьи;
  • сообщает получателю об объеме средств и сроках их возврата.

Возврат излишне выплаченных сумм может осуществляться:

  • самостоятельно получателем помощи;
  • по согласию получателя — в полном объеме за счет последующих выплат;
  • по решению уполномоченного органа — путем удержания до 20% ежемесячной суммы назначенного пособия.

Если деньги невозможно вернуть добровольно или удержать из последующих выплат, их взыскивают в судебном порядке.

