Професії в Україні, що звучать як фантастика: хто такі реологи, теріологи й батанники

23:30, 6 грудня 2025
У класифікаторі професій приховано чимало рідкісних і маловідомих фахів, про які більшість українців навіть не здогадується.
Професії в Україні, що звучать як фантастика: хто такі реологи, теріологи й батанники
Служба зайнятості відкриває маловідомий бік українського ринку праці — той, де поруч із будівельниками, айтівцями та економістами існують спеціалісти, про яких більшість навіть не чула.

Усе це розмаїття формує Національний класифікатор професій — державний перелік, що охоплює фактично кожен можливий напрям трудової діяльності.

П’ять професій, які точно здивують навіть найобізнаніших шукачів роботи.

1. Батанник — майстер текстильного ремесла

Батанник — фахівець, який працює з виробництвом тканин, передусім бавовняних. Це ткачі та в’язальники, чия робота потребує точності, ручних навичок та вміння працювати з обладнанням.

Професія належить до кваліфікованих робітників з інструментом і нині не надто поширена. Утім, навчитися ремесла можна як на виробництві, так і у профтехах.

2. Реолог — той, хто знає, як поводяться матеріали під тиском

Реологія — наука на перетині фізики, інженерії, геології та хімії. Реологи вивчають, як складні рідини та м’які тверді тіла деформуються під навантаженням.

Фахівець повинен орієнтуватися у фізиці, матеріалознавстві, інженерії та навіть геологічних процесах. Це одна з найскладніших міждисциплінарних професій, яку зазвичай здобувають через освіту в галузі фізики та технічних наук.

3. Теріолог — науковець, що досліджує ссавців

Назва професії походить від грецького θηρίον — «звір». По суті, теріолог — це ссавцезнавець: біолог або зоолог, який вивчає поведінку, еволюцію, екологію та біологію ссавців.

Усі теріологи мають вищу освіту й працюють у наукових установах, заповідниках, університетах або природоохоронних проєктах.

4. Фабрикатор — координатор промислових процесів

Фабрикатор працює переважно на великих виробництвах — від металургії до машинобудування. Його завдання — планування, координація та контроль технологічних операцій.

Професія належить до фахівців технічних напрямів, тому зазвичай потребує інженерної освіти, зокрема у сфері виробництва, будівництва або металургії.

5. Цілитель — фахівець з нетрадиційних практик

Цілитель — не вигаданий персонаж, а реальна професія, внесена до Класифікатора. До цієї категорії входять також натуропати та спеціалісти безконтактного масажу.

Хоч методи роботи таких фахівців належать до альтернативної медицини, держава вимагає офіційної реєстрації та сплати податків. Цілителі працюють із фізичним, емоційним або духовним станом людини, застосовуючи різні нетрадиційні підходи.

Український ринок праці значно різноманітніший, ніж здається на перший погляд. Серед тисячі професій можна знайти не лише класичні ремесла, а й напрями, що поєднують давні традиції, науку, техніку та альтернативні практики.

