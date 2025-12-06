Профессии в Украине, которые звучат как фантастика: кто такие реологи, териологи и батанники

В классификаторе профессий скрыто немало редких и малоизвестных специальностей, о которых большинство украинцев даже не догадывается.

Служба занятости открывает малоизвестную сторону украинского рынка труда — ту, где рядом со строителями, айтишниками и экономистами существуют специалисты, о которых большинство даже не слышала.

Все это разнообразие формирует Национальный классификатор профессий — государственный перечень, который охватывает фактически каждое возможное направление трудовой деятельности.

Пять профессий, которые точно удивят даже самых осведомленных соискателей.

1. Батанник — мастер текстильного ремесла

Батанник — специалист, который занимается производством тканей, прежде всего хлопковых. Это ткачи и вязальщики, чья работа требует точности, ручных навыков и умения работать с оборудованием.

Профессия относится к квалифицированным рабочим с инструментом и сегодня не слишком распространена. Однако освоить ремесло можно как на производстве, так и в профтехучилищах.

2. Реолог — тот, кто знает, как ведут себя материалы под давлением

Реология — наука на пересечении физики, инженерии, геологии и химии. Реологи изучают, как сложные жидкости и мягкие твердые тела деформируются под нагрузкой.

Специалист должен ориентироваться в физике, материаловедении, инженерии и даже геологических процессах. Это одна из самых сложных междисциплинарных профессий, которую обычно получают через образование в области физики и технических наук.

3. Териолог — ученый, который исследует млекопитающих

Название профессии происходит от греческого θηρίον — «зверь». По сути, териолог — это млекопитаевед: биолог или зоолог, который изучает поведение, эволюцию, экологию и биологию млекопитающих.

Все териологи имеют высшее образование и работают в научных учреждениях, заповедниках, университетах или природоохранных проектах.

4. Фабрикатор — координатор промышленных процессов

Фабрикатор работает преимущественно на крупных производствах — от металлургии до машиностроения. Его задача — планирование, координация и контроль технологических операций.

Профессия относится к специалистам технических направлений, поэтому обычно требует инженерного образования, в частности в сфере производства, строительства или металлургии.

5. Целитель — специалист по нетрадиционным практикам

Целитель — не вымышленный персонаж, а реальная профессия, внесенная в Классификатор. В эту категорию входят также натуропаты и специалисты бесконтактного массажа.

Хотя методы работы таких специалистов относятся к альтернативной медицине, государство требует официальной регистрации и уплаты налогов. Целители работают с физическим, эмоциональным или духовным состоянием человека, применяя различные нетрадиционные подходы.

Украинский рынок труда значительно разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Среди тысячи профессий можно найти не только классические ремесла, но и направления, которые сочетают древние традиции, науку, технику и альтернативные практики.

