Профессии в Украине, которые звучат как фантастика: кто такие реологи, териологи и батанники
Служба занятости открывает малоизвестную сторону украинского рынка труда — ту, где рядом со строителями, айтишниками и экономистами существуют специалисты, о которых большинство даже не слышала.
Все это разнообразие формирует Национальный классификатор профессий — государственный перечень, который охватывает фактически каждое возможное направление трудовой деятельности.
Пять профессий, которые точно удивят даже самых осведомленных соискателей.
1. Батанник — мастер текстильного ремесла
Батанник — специалист, который занимается производством тканей, прежде всего хлопковых. Это ткачи и вязальщики, чья работа требует точности, ручных навыков и умения работать с оборудованием.
Профессия относится к квалифицированным рабочим с инструментом и сегодня не слишком распространена. Однако освоить ремесло можно как на производстве, так и в профтехучилищах.
2. Реолог — тот, кто знает, как ведут себя материалы под давлением
Реология — наука на пересечении физики, инженерии, геологии и химии. Реологи изучают, как сложные жидкости и мягкие твердые тела деформируются под нагрузкой.
Специалист должен ориентироваться в физике, материаловедении, инженерии и даже геологических процессах. Это одна из самых сложных междисциплинарных профессий, которую обычно получают через образование в области физики и технических наук.
3. Териолог — ученый, который исследует млекопитающих
Название профессии происходит от греческого θηρίον — «зверь». По сути, териолог — это млекопитаевед: биолог или зоолог, который изучает поведение, эволюцию, экологию и биологию млекопитающих.
Все териологи имеют высшее образование и работают в научных учреждениях, заповедниках, университетах или природоохранных проектах.
4. Фабрикатор — координатор промышленных процессов
Фабрикатор работает преимущественно на крупных производствах — от металлургии до машиностроения. Его задача — планирование, координация и контроль технологических операций.
Профессия относится к специалистам технических направлений, поэтому обычно требует инженерного образования, в частности в сфере производства, строительства или металлургии.
5. Целитель — специалист по нетрадиционным практикам
Целитель — не вымышленный персонаж, а реальная профессия, внесенная в Классификатор. В эту категорию входят также натуропаты и специалисты бесконтактного массажа.
Хотя методы работы таких специалистов относятся к альтернативной медицине, государство требует официальной регистрации и уплаты налогов. Целители работают с физическим, эмоциональным или духовным состоянием человека, применяя различные нетрадиционные подходы.
Украинский рынок труда значительно разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Среди тысячи профессий можно найти не только классические ремесла, но и направления, которые сочетают древние традиции, науку, технику и альтернативные практики.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.