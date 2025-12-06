Як оподатковуються електронні послуги нерезидентів для ФОП – роз’яснення ДПС

Податкова нагадує про правила ПДВ для іноземних компаній та фізичних осіб-підприємців

Головне управління ДПС в Одеській області повідомило про особливості оподаткування ПДВ операцій із постачання електронних послуг нерезидентами фізичним особам, у тому числі ФОП. Відповідні правила визначені статтями 208 та 208-1 Податкового кодексу України.

Стаття 208 ПКУ регулює порядок оподаткування у випадках, коли нерезидент постачає послуги, включно з електронними, на митній території України платнику ПДВ, іншому резиденту — суб’єкту господарювання або постійному представництву нерезидента. Ці норми не застосовуються, якщо електронні послуги надає нерезидент, зареєстрований платником ПДВ за пунктом 208-1.2, фізичній особі-підприємцю, яка не є платником ПДВ.

Стаття 208-1 ПКУ визначає правила оподаткування електронних послуг, місце постачання яких знаходиться на митній території України, якщо їх отримує фізична особа або ФОП, не зареєстрований платником ПДВ. У цьому випадку йдеться про нерезидента без постійного представництва, який надає такі послуги.

Податкова наголосила: якщо нерезидент надає ФОП електронні послуги, що класифікуються як електронні відповідно до умов договору та норм ПКУ, і місце їх постачання визначено на території України, то такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ. Нарахування і сплата податку залежить від того, чи зареєстрований ФОП платником ПДВ.

Якщо ФОП, який не є платником ПДВ, купує електронну послугу у іноземної компанії, що не зареєстрована платником ПДВ в Україні, він зобов’язаний самостійно нарахувати та сплатити ПДВ згідно зі статтею 208 ПКУ. Це правило діє незалежно від причин, через які нерезидент не зареєстрований платником ПДВ, зокрема навіть якщо його дохід менший за 1 млн грн.

Податкова також нагадала, що нерезидент, який постачає електронні послуги на території України фізичним особам і ФОП, не зареєстрованим платниками ПДВ, без відповідної реєстрації, підлягає штрафу згідно з пунктом 117.5 статті 117 ПКУ.

