  1. В Украине

Как облагаются налогом электронные услуги нерезидентов для ФЛП – разъяснение ГНС

21:09, 6 декабря 2025
Налоговая напоминает о правилах НДС для иностранных компаний и физических лиц-предпринимателей.
Как облагаются налогом электронные услуги нерезидентов для ФЛП – разъяснение ГНС
Фото: abkservice.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области сообщило об особенностях налогообложения НДС операций по поставке электронных услуг нерезидентами физическим лицам, в том числе ФЛП. Соответствующие правила определены статьями 208 и 208-1 Налогового кодекса Украины.

Статья 208 НКУ регулирует порядок налогообложения в случаях, когда нерезидент поставляет услуги, включая электронные, на таможенной территории Украины плательщику НДС, другому резиденту – субъекту хозяйствования или постоянному представительству нерезидента. Эти нормы не применяются, если электронные услуги предоставляет нерезидент, зарегистрированный плательщиком НДС по пункту 208-1.2, физическому лицу-предпринимателю, который не является плательщиком НДС.

Статья 208-1 НКУ определяет правила налогообложения электронных услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, если их получает физическое лицо или ФЛП, не зарегистрированное плательщиком НДС. В этом случае речь идет о нерезиденте без постоянного представительства, который предоставляет такие услуги.

Налоговая подчеркнула: если нерезидент предоставляет ФЛП электронные услуги, классифицируемые как электронные в соответствии с условиями договора и нормами НКУ, и место их поставки определено на территории Украины, то такие операции являются объектом обложения НДС. Начисление и уплата налога зависит от того, зарегистрирован ли ФЛП плательщиком НДС.

Если ФЛП, не являющийся плательщиком НДС, приобретает электронную услугу у иностранной компании, не зарегистрированной плательщиком НДС в Украине, он обязан самостоятельно начислить и уплатить НДС в соответствии со статьей 208 НКУ. Это правило действует независимо от причин, по которым нерезидент не зарегистрирован плательщиком НДС, в частности даже если его доход меньше 1 млн грн.

Налоговая также напомнила, что нерезидент, который поставляет электронные услуги на территории Украины физическим лицам и ФЛП, не зарегистрированным плательщиками НДС, без соответствующей регистрации, подлежит штрафу согласно пункту 117.5 статьи 117 НКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая НДС ФЛП ГНС налоги Налоговый кодекс Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]