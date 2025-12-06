Как облагаются налогом электронные услуги нерезидентов для ФЛП – разъяснение ГНС

Налоговая напоминает о правилах НДС для иностранных компаний и физических лиц-предпринимателей.

Фото: abkservice.com.ua

Главное управление ГНС в Одесской области сообщило об особенностях налогообложения НДС операций по поставке электронных услуг нерезидентами физическим лицам, в том числе ФЛП. Соответствующие правила определены статьями 208 и 208-1 Налогового кодекса Украины.

Статья 208 НКУ регулирует порядок налогообложения в случаях, когда нерезидент поставляет услуги, включая электронные, на таможенной территории Украины плательщику НДС, другому резиденту – субъекту хозяйствования или постоянному представительству нерезидента. Эти нормы не применяются, если электронные услуги предоставляет нерезидент, зарегистрированный плательщиком НДС по пункту 208-1.2, физическому лицу-предпринимателю, который не является плательщиком НДС.

Статья 208-1 НКУ определяет правила налогообложения электронных услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, если их получает физическое лицо или ФЛП, не зарегистрированное плательщиком НДС. В этом случае речь идет о нерезиденте без постоянного представительства, который предоставляет такие услуги.

Налоговая подчеркнула: если нерезидент предоставляет ФЛП электронные услуги, классифицируемые как электронные в соответствии с условиями договора и нормами НКУ, и место их поставки определено на территории Украины, то такие операции являются объектом обложения НДС. Начисление и уплата налога зависит от того, зарегистрирован ли ФЛП плательщиком НДС.

Если ФЛП, не являющийся плательщиком НДС, приобретает электронную услугу у иностранной компании, не зарегистрированной плательщиком НДС в Украине, он обязан самостоятельно начислить и уплатить НДС в соответствии со статьей 208 НКУ. Это правило действует независимо от причин, по которым нерезидент не зарегистрирован плательщиком НДС, в частности даже если его доход меньше 1 млн грн.

Налоговая также напомнила, что нерезидент, который поставляет электронные услуги на территории Украины физическим лицам и ФЛП, не зарегистрированным плательщиками НДС, без соответствующей регистрации, подлежит штрафу согласно пункту 117.5 статьи 117 НКУ.

