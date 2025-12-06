  1. У світі

Google розширила функції автозаповнення у Chrome

20:13, 6 грудня 2025
Браузер тепер підставляє більше даних для покупок, бронювань і форм онлайн.
Фото: Google
Компанія Google повідомила про оновлення функцій автозаповнення у браузері Chrome для мобільних пристроїв та настільних комп’ютерів. Нові можливості дозволяють використовувати більше даних з облікового запису Google, спрощуючи заповнення онлайн-форм під час покупок чи бронювання подорожей.

Тепер автозаповнення може підставляти ім’я, електронну пошту, а також збережені домашні та робочі адреси користувача. Оновлення доступне для iOS, Android та настільних версій Chrome.

Для Android додано новий формат підказок: вони відображаються у два рядки над клавіатурою, що допомагає краще відрізняти схожі дані, наприклад адреси контактів з однаковими іменами.

Окрім цього, Chrome інтегрували з Google Гаманцем, що дозволяє використовувати збережені платіжні картки безпосередньо під час автозаповнення. Також браузер тепер може автоматично підставляти інформацію про майбутні поїздки та авіарейси з Google Гаманця, наприклад час і дату прибуття рейсу при бронюванні автомобіля в аеропорту.

