Google розширила функції автозаповнення у Chrome
Компанія Google повідомила про оновлення функцій автозаповнення у браузері Chrome для мобільних пристроїв та настільних комп’ютерів. Нові можливості дозволяють використовувати більше даних з облікового запису Google, спрощуючи заповнення онлайн-форм під час покупок чи бронювання подорожей.
Тепер автозаповнення може підставляти ім’я, електронну пошту, а також збережені домашні та робочі адреси користувача. Оновлення доступне для iOS, Android та настільних версій Chrome.
Для Android додано новий формат підказок: вони відображаються у два рядки над клавіатурою, що допомагає краще відрізняти схожі дані, наприклад адреси контактів з однаковими іменами.
Окрім цього, Chrome інтегрували з Google Гаманцем, що дозволяє використовувати збережені платіжні картки безпосередньо під час автозаповнення. Також браузер тепер може автоматично підставляти інформацію про майбутні поїздки та авіарейси з Google Гаманця, наприклад час і дату прибуття рейсу при бронюванні автомобіля в аеропорту.
