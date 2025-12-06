Google расширила функции автозаполнения в Chrome

Браузер теперь подставляет больше данных для покупок, бронирований и онлайн-форм.

Компания Google сообщила об обновлении функций автозаполнения в браузере Chrome для мобильных устройств и настольных компьютеров. Новые возможности позволяют использовать больше данных из учетной записи Google, упрощая заполнение онлайн-форм при покупках или бронировании путешествий.

Теперь автозаполнение может подставлять имя, электронную почту, а также сохраненные домашние и рабочие адреса пользователя. Обновление доступно для iOS, Android и настольных версий Chrome.

Для Android добавлен новый формат подсказок: они отображаются в две строки над клавиатурой, что помогает лучше отличать похожие данные, например адреса контактов с одинаковыми именами.

Кроме этого, Chrome интегрировали с Google Кошельком, что позволяет использовать сохраненные платежные карты непосредственно при автозаполнении. Также браузер теперь может автоматически подставлять информацию о предстоящих поездках и авиарейсах из Google Кошелька, например время и дату прибытия рейса при бронировании автомобиля в аэропорту.

