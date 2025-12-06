  1. У світі

OpenAI прискорила випуск нової версії GPT через конкуренцію Gemini

20:43, 6 грудня 2025
GPT-5.2 представлять 9 грудня, акцент на швидкості та надійності.
OpenAI прискорила випуск нової версії GPT через конкуренцію Gemini
Фото: BitBiasedAI
OpenAI планує випустити оновлену мовну модель GPT-5.2 уже 9 грудня — раніше запланованого терміну. Про це повідомляє The Verge.

Причиною прискорення стало посилення конкуренції. Минулого місяця Google представила Gemini 3, яка очолила галузеві рейтинги й отримала схвальні відгуки від Сема Альтмана (OpenAI) та Ілона Маска (xAI).

GPT-5.1 вийшла лише в листопаді, через 3 місяці після GPT-5. Новий реліз менш ніж за місяць — ознака тиску в індустрії.

GPT-5.2 зосередиться на покращенні швидкості, надійності та налаштувань для користувачів, без нових функцій.

Вихід Gemini 3 підняв акції компаній Google, тоді як партнери OpenAI зіткнулися з корекціями. Прискорений реліз — стратегія OpenAI для збереження лідерства та аудиторії ChatGPT.

