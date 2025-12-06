OpenAI ускорила выпуск новой версии GPT из-за конкуренции Gemini

GPT-5.2 представят 9 декабря, акцент на скорости и надежности.

Фото: BitBiasedAI

OpenAI планирует выпустить обновленную языковую модель GPT-5.2 уже 9 декабря — раньше запланированного срока. Об этом сообщает The Verge.

Причиной ускорения стало усиление конкуренции. В прошлом месяце Google представила Gemini 3, которая возглавила отраслевые рейтинги и получила положительные отзывы от Сэма Альтмана (OpenAI) и Илона Маска (xAI).

GPT-5.1 вышла только в ноябре, через 3 месяца после GPT-5. Новый релиз менее чем за месяц — признак давления в индустрии.

GPT-5.2 сосредоточится на улучшении скорости, надежности и настроек для пользователей, без новых функций.

Выход Gemini 3 поднял акции компаний Google, в то время как партнеры OpenAI столкнулись с коррекциями. Ускоренный релиз — стратегия OpenAI для сохранения лидерства и аудитории ChatGPT.

