OpenAI ускорила выпуск новой версии GPT из-за конкуренции Gemini

20:43, 6 декабря 2025
GPT-5.2 представят 9 декабря, акцент на скорости и надежности.
Фото: BitBiasedAI
OpenAI планирует выпустить обновленную языковую модель GPT-5.2 уже 9 декабря — раньше запланированного срока. Об этом сообщает The Verge.

Причиной ускорения стало усиление конкуренции. В прошлом месяце Google представила Gemini 3, которая возглавила отраслевые рейтинги и получила положительные отзывы от Сэма Альтмана (OpenAI) и Илона Маска (xAI).

GPT-5.1 вышла только в ноябре, через 3 месяца после GPT-5. Новый релиз менее чем за месяц — признак давления в индустрии.

GPT-5.2 сосредоточится на улучшении скорости, надежности и настроек для пользователей, без новых функций.

Выход Gemini 3 поднял акции компаний Google, в то время как партнеры OpenAI столкнулись с коррекциями. Ускоренный релиз — стратегия OpenAI для сохранения лидерства и аудитории ChatGPT.

