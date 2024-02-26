Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», можливість мобілізації засуджених в Україні розглядається як один із потенційних інструментів для забезпечення поповнення української армії.

26 лютого стали відомі деякі деталі змін, які запропоновано врахувати у законопроекті про мобілізацію 10449.

Так, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запропонував Розділ І проєкту 10449 після пункту 1 доповнити новими пунктами такого змісту.

А саме, Кримінальний кодекс України доповнити статтею 84-2 «Звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період».

Відповідно до редакції статті 84-2:

Звільняється від відбування покарання засуджений до обмеження волі або позбавлення волі, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Кримінального кодексу України, який виявив бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, підпадає під проходження такої служби та визнаний придатним до несення військової служби в умовах воєнного стану.

У разі звільнення з військової служби під час дії воєнного стану (крім випадків звільнення за віком або за станом здоров’я) особи, яку було звільнено судом від відбування покарання для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд за клопотанням прокурора приймає рішення про направлення такої особи, для подальшого відбування призначеного раніше покарання.

У разі вчинення особою, яку було звільнено судом від відбування покарання для подальшого проходженная військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 цього Кодексу.

В обґрунтування Руслан Стефанчук вказує наступне.

З метою реалізації приписів ч. 4 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (у редакції проекту) щодо можливості проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період за бажанням засудженими особами, які звільнені від відбування покарання, пропонується передбачити у статті 84-2 КК України матеріально-правову підставу для звільнення таких осіб від відбування покарання, а також правові наслідки подальшого звільнення такої особи з військової служби чи вчинення нею нового кримінального правопорушення.

Відповідно, у Кримінально-виконавчому кодексі статтю 154 пропонується доповнити частиною 14, за якою засуджені до обмеження волі або позбавлення волі, які бажають проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 КК, мають право звернутися до адміністрації установи виконання покарань з клопотанням про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження такої служби.

Адміністрація установи виконання покарань повідомляє територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем розташування установи про клопотання, що надійшли від засуджених.

ТЦК організовує проходження засудженими медичного огляду військово-лікарською комісією. Порядок взаємодії установ виконання покарання з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки щодо звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженими військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, Міністерства оборони України.

Адміністрація установи виконання покарань має встановити наявність обставин, які свідчать про те, що засуджений підпадає під проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також наявність обставин, які вказують на те, що відсутній ризик ухилення засудженого від проходження такої служби.

За результатами розгляду клопотання, передбаченого абзацом першим цієї частини, адміністрація установи виконання покарань має право звернутися до суду з поданням про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Засуджені, яких судом звільнено від відбування покарання для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються від відбування покарання негайно після отримання органом або установою виконання покарань відповідного рішення суду. Такі особи передаються представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік військовозобов’язаних та призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Відповідно, у статті 539 Кримінального процесуального кодексу пропонується визначити, що питання щодо звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, вирішується судом за поданням установи виконання покарань.

Подання повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що засуджений підпадає під проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та висновок про придатність особи до несення військової служби в умовах воєнного стану;

2) виклад обставин, які вказують на те, що відсутній ризик ухилення засудженого, якого пропонується звільнити від відбування покарання, від проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Судове засідання щодо розгляду клопотання про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, проводиться за участі прокурора, засудженого та представника установи виконання покарань.

Як зазначає автор поправки, пропонується передбачити у статтях 537 і 539 КПК України окремий порядок звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби. На сьогодні, згідно з ч. 1 ст. 616 КПК за результатами розгляду клопотання підозрюваного, обвинуваченого, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, прокурор має право звернутися до слідчого судді або суду, який розглядає кримінальне провадження, з клопотанням про скасування цій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

З огляду на наявність такого механізму пропонується визначити й відповідний порядок звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Автор: Наталя Мамченко

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