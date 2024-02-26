Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

26 февраля стали известны некоторые детали изменений, предложенные к учету в законопроекте о мобилизации 10449.

Так, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил раздел I проекта 10449 после пункта 1 дополнить новыми пунктами такого содержания.

А именно, Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 84-2 «Освобождение от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации на особый период».

Согласно редакции статьи 84-2:

Освобождается от отбывания наказания осужденный к ограничению свободы или лишению свободы, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 Уголовного кодекса Украины, изъявивший желание проходить военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, подпадающий под прохождение такой службы и признанный годным к несению военной службы в условиях военного положения.

В случае увольнения с военной службы во время действия военного положения (кроме случаев освобождения по возрасту или по состоянию здоровья) лица, освобожденного судом от отбывания наказания для последующего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, суд по ходатайству прокурора принимает решение о направлении такого лица для дальнейшего отбывания назначенного ранее наказания.

В случае совершения лицом, которое было освобождено судом от отбывания наказания для последующего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, в течение несостоявшейся части наказания нового уголовного правонарушения суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьями 71 и 72 настоящего Кодекса.

В обоснование Руслан Стефанчук указывает следующее.

В целях реализации предписаний ч. 4 ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции проекта) о возможности прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период по желанию осужденными лицами, освобожденными от отбывания наказания, предлагается предусмотреть в статье 84-2 УК Украины материально-правовое основание для освобождения таких лиц от отбывания наказания, а также правовые последствия дальнейшего увольнения такого лица с военной службы или совершение нового уголовного правонарушения.

Соответственно, в Уголовно-исполнительном кодексе статью 154 предлагается дополнить частью 14, по которой приговоренные к ограничению свободы или лишению свободы, желающие проходить военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УК, вправе обратиться в администрацию учреждения исполнения наказаний с ходатайством об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения такой службы.

Администрация учреждения исполнения наказаний уведомляет территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту нахождения учреждения о ходатайстве, поступивших от осужденных.

ТЦК организует прохождение осужденными медицинского осмотра военно-врачебной комиссией. Порядок взаимодействия учреждений исполнения наказания с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки по освобождению от отбывания наказания для последующего прохождения осужденными военной службы по призыву во время мобилизации на особый период утверждается приказом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний и пробации, Министерства обороны Украины.

Администрация учреждения исполнения наказаний должна установить наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что осужденный подпадает под прохождение военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, а также наличие обстоятельств, указывающих на то, что отсутствует риск уклонения осужденного от прохождения такой службы.

По результатам рассмотрения ходатайства, предусмотренного абзацем первым этой части, администрация учреждения исполнения наказаний имеет право обратиться в суд с представлением об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным воинской службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Осужденные, которые судом освобождены от отбывания наказания для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, освобождаются от отбывания наказания немедленно после получения органом или учреждением исполнения наказаний соответствующего решения суда. Такие лица передаются представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки для взятия на военный учет военнообязанных и призыва на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

Соответственно, в статье 539 Уголовного процессуального кодекса предлагается определить, что вопрос об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации на особый период решается судом по представлению учреждения исполнения наказаний.

Представление должно содержать:

1) изложение обстоятельств, свидетельствующих о том, что осужденный подпадает под прохождение военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, и вывод о пригодности лица к несению военной службы в условиях военного положения;

2) изложение обстоятельств, указывающих на то, что отсутствует риск уклонения осужденного, которого предлагается освободить от отбывания наказания, от прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, проводится с участием прокурора, осужденного и представителя учреждения исполнения наказаний.

Как отмечает автор поправки, предлагается предусмотреть в статьях 537 и 539 УПК Украины отдельный порядок освобождения от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы. На сегодняшний день, согласно ч. 1 ст. 616 УПК по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого, обвиняемого, который во время досудебного расследования или судебного разбирательства содержится под стражей, прокурор вправе обратиться к следственному судье или суду, рассматривающему уголовное производство, с ходатайством об отмене этому лицу меры пресечения в виде содержания для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Учитывая наличие такого механизма, предлагается определить и соответствующий порядок освобождения от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации на особый период.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством изменения в Уголовный кодекс должны вноситься отдельным законопроектом.

Автор: Наталья Мамченко

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