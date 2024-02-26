В Киеве смотрителя кладбища поймали на продаже мест на кладбище

Смотритель Жулянского кладбища получил $3 тысячи от мужчины за возможность похоронить родственника.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщено о подозрении 47-летнему смотрителю Жулянского кладбища в факте вымогательства и получения взятки за выделение места для захоронения. По информации от прокуратуры, этот работник специализированной Ритуальной службы КП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" получил $3 тысячи от мужчины за возможность похоронить своего родственника в заброшенной могиле, сообщила Киевская городская прокуратура.

Полиция установила, что смотритель обещал мужчине, который искал место для захоронения, что кладбище уже полузакрыто и захоронение возможно только в семейной могиле. Однако он предложил место для подзахоронения в заброшенной могиле за $3 тысячи, даже сделав вид, будто там уже похоронен родственник клиента. Для этого он требовал любое свидетельство о смерти лица, умершего до 1999 года.

Правоохранительные органы зафиксировали передачу взятки в сумме $3 тысяч работнику кладбища, и сейчас ему сообщено о подозрении. Сейчас его держат под стражей с возможностью внесения залога в сумме 151,4 тысяч гривен.

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