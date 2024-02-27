Налоговики разъяснили нюансы проведения фактической проверки

ГНС имеет право начать фактическую проверку при предъявлении направления на проведение проверки, копии приказа о проведении проверки и служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

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Государственная налоговая служба в Ровенской области разъяснила нюансы проведения фактической проверки.

Так, порядок проведения фактической проверки налогоплательщика определен ст. 80 Налогового кодекса Украины.

Фактической считается проверка, осуществляемая по месту фактического производства налогоплательщиком деятельности, расположение хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика.

Фактическая проверка налогоплательщика осуществляется без предупреждения такого налогоплательщика.

Должностные лица контролирующего органа имеют право начать фактическую проверку при предъявлении направления на проведение проверки, копии приказа о проведении проверки и служебного удостоверения лиц, указанных в направлении на проведение проверки.

Фактическая проверка проводится двумя и более должностными лицами контролирующего органа в присутствии должностных лиц предприятия или его представителя и/или лица, фактически осуществляющего расчетные операции.

Перед началом фактической проверки по вопросам соблюдения порядка осуществления расчетных операций и ведения кассовых операций должностными лицами контролирующих органов может быть проведена контрольная расчетная операция.

Основаниями для проведения фактической проверки, в частности, могут быть:

выявлены факты по результатам проверок других налогоплательщиков, свидетельствующих о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства по производству и обращению подакцизных товаров, осуществлению налогоплательщиком расчетных операций, ведению кассовых операций, наличию патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы , и возникновение необходимости проверки таких фактов;

получение в установленном законодательством порядке информации от государственных органов или органов местного самоуправления, свидетельствующей о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы, в частности по осуществлению налогоплательщиками расчетных операций, в том числе с обеспечением возможности проведения расчетов за товары ( услуги) с использованием электронных платежных средств, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицензий и других документов, производства и обращения подакцизных товаров;

письменное обращение покупателя (потребителя), оформленного в соответствии с законом, о нарушении налогоплательщиком установленного порядка проведения расчетных операций, в том числе необеспечения возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств, кассовых операций, патентования или лицензирования;

неподача субъектом хозяйствования в установленный законом срок обязательной отчетности об использовании РРО и/или ПРРО, расчетных книг и книг учета расчетных операций, представление их с нулевыми показателями;

в случае получения в установленном законодательством порядке информации о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего и целевого использования спирта налогоплательщиками, оборудование акцизных складов расходомерами -счетчиками и/или равномерами-счетчиками, и/или массовыми расходомерами, а также осуществление функций, определенных законодательством в сфере регулирования производства и обращения спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, горючего;

случае получения в установленном законодательством порядке информации об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, а также осуществление физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

При проведении проверки должностными лицами, осуществляющими такую проверку, может производиться хронометраж хозяйственных операций. По результатам хронометража составляется справка, которая подписывается должностными лицами контролирующего органа и должностными лицами предприятия или его представителя и/или лицами, фактически осуществляющими хозяйственные операции.

Акт (справка) о результатах фактических проверок составляется в двух экземплярах, подписывается должностными лицами контролирующих органов, проводивших проверку, регистрируется не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки.

Акт (справка) о результатах указанных проверок подписывается лицом, осуществлявшим расчетные операции, налогоплательщиком и его законными представителями (при наличии).

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