Видеоидентификация пенсионеров: как ее пройти — инструкция

Заявку на прохождение подтверждения нужно подать до 15 марта.

Фото: mrpl.city

Министерство социальной политики Украины напомнило, что до 31 марта все пенсионеры-переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Один из способов идентификации – с помощью видеосвязи. Заявку на прохождение подтверждения лица следует подать до 15 марта, чтобы работники Пенсионного фонда Украины (ПФУ) успели ее проработать.

В видео украинцам рассказали, как это можно сделать.

Ранее сообщалось, что сообщение о дате и времени проведения видеовызова отправят на электронный адрес, который был указан при подаче заявления.

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