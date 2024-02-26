Відеоідентифікація пенсіонерів: як її пройти — інструкція

Заявку на проходження підтвердження особи потрібно подати до 15 березня.

Фото: mrpl.city

Міністерство соціальної політики України нагадало, що до 31 березня усі пенсіонери-переселенці, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Один зі способів ідентифікації – за допомогою відеозв’язку. Заявку на проходження підтвердження особи потрібно подати до 15 березня, щоби працівники Пенсійного фонду України (ПФУ) встигли її опрацювати.

У відео українцям розповіли, у який спосіб це можна зробити.

Раніше ми писали, що повідомлення про дату та час проведення відеодзвінка надішлють на електронну адресу, яку було вказано при поданні заяви.

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