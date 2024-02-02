Відеоідентифікація пенсіонерів: як повідомлять про призначений час після подачі заявки

Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами раніше 24 лютого 2022 року, мають пройти фізичну ідентифікацію.

Джерело ілюстративного фото: Centre for Ageing Better / Unsplash

До 31 березня усі пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами раніше 24 лютого 2022 року, мають пройти фізичну ідентифікацію. Це допоможе актуалізувати дані щодо одержувачів пенсійних виплат з-поміж ВПО.

Про це нагадали у Міністерстві соціальної політики.

Так, пройти ідентифікацію можна у будь-який спосіб: онлайн або офлайн. Зробити це також можливо за допомогою відеозв’язку.

Як дізнатись, в який день і час проходити ідентифікацію:

Перш за все, варто пам’ятати, що відеоідентифікація здійснюється не раніше, ніж 10 робочих і не пізніше, ніж 30 календарних днів з дати подання заяви.

Повідомлення про дату та час проведення відеодзвінка надішлють на електронну адресу, яку було вказано при поданні заяви.

Сам дзвінок оператор Пенсійного фонду України здійснить через обраний громадянином месенджер, прив’язаний до номера телефону, який був зазначений у заяві на ідентифікацію.

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